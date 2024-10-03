شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمكسيك يشارك فى مراسم تنصيب الرئيسة كلوديا شينباوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير عمرو عبدالوارث سفير مصر فى المكسيك فى مراسم تنصيب الدكتورة كلوديا شينباوم رئيسة للمكسيك والتى بدأت ولايتها رسمياً فى الأول من أكتوبر الجارى، حيث نقل تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نظيرته المكسيكية.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان لها اليوم الخميس، أن الرئيسة شينباوم أعربت عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين مصر والمكسيك خلال فترة رئاستها.