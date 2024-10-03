شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد يقدم صورة من أوراق اعتماده لنائب وزير خارجية جواتيمالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير حاتم حسوبه سفير مصر الجديد فى جواتيمالا صورة من أوراق اعتماده للسفير خوليو أوروسكو نائب وزير خارجية جواتيمالا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1970.

كما أعربا عن تطلعهما لإعطاء دفعة جديدة للتعاون فى مختلف المجالات وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة والسياحة، فضلا عن التعاون في المجالات الثقافية لاسيما مع العمق التاريخي والحضاري الذي يتمتع به كلا البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس، أن السفير حسوبه وجه الشكر لنائب وزير الخارجية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص مصر على دعم علاقاتها مع مختلف دول القارة اللاتينية -ومن بينها جواتيمالا- استثماراً للروابط السياسية والتاريخية والحضارية التي تتشارك فيها مع الكثير من دولها.

كما أعرب عن جاهزية واستعداد السفارة للتعاون مع السلطات الجواتيمالية للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى المستوى الذي يعكس العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين.