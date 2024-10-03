شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بوصفها عدوى تنفسية فيروسية، بعد تلقيها إخطارا عن حالة إصابة بشرية بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) في 5 سبتمبر الماضي، وذلك من قبل وزارة الصحة بإحدى الدول العربية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المنظمة في بيان لها، إن عُمر الرجل المصاب يتراوح بين 50 و55 عاما، وكان يعاني من ظروف صحية كامنة. وكانت قد ظهرت على الرجل أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والخفقان في أواخر أغسطس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي عدوى تنفسية فيروسية يبلغ معدل الوفيات بين المصابين بها 36 % إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه بسبب نقص الإبلاغ المحتمل عن الحالات الخفيفة التي لا يتم اكتشافها بواسطة أنظمة المراقبة الحالية، ويتم حساب نسبة الوفيات على أساس الحالات المؤكدة مختبريا فقط.

وذكرت الصحة العالمية أن البشر يصابوا بـ فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من خلال التفاعل المباشر أو غير المباشر مع الإبل العربية، والتي تعمل كمضيف طبيعي للفيروس وخزانه حيواني المنشأ.