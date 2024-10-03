شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للمناخ الزراعى" يستقبل مبعوثين من دول أفريقية ضمن برنامج تدريبى والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من عدة دول أفريقية المعمل المركزي للمناخ الزراعي، وذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن ‏‏"التغيرات المناخية" وتأثيرها على الأمن الغذائي ‏‎والذي يقوم بتنظيمة المركز المصري الدولي للزراعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



ومن جانبه، عرض مدير المعمل الدكتور محمد عبد ربه أنشطة المعمل المختلفة ‏للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية والمتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و‏الزراعة بدون تربة وإنتاج تقاوي المشروم وتدوير المخلفات العضوية بأساليب صديقة للبيئة والأنشطة ‏المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة وإنتاج الأسماك تكامليا مع نباتات ‏الخضر.

كما تم عرض محطات الأرصاد الجوية الزراعية، حيث شرح الدكتور سمير محمود المشرف على ‏المحطات و بيانات الأرصاد الجوية الزراعية وكيفية عمل المحطة وصيانتها وتداول البيانات، كما عرض ‏الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي .

وعرض الدكتور ‏محمد حسن و الدكتور أحمد حواش نظم الزراعة بدون تربة و زراعة الاسطح و تدوير مخلفات المدن باستخدام ‏دود الارض و التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على ‏الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.

كما عرض دكتور عماد عبدالعزيز و دكتورة شيماء احمد ‏عبدالفتاح انتاج تقاوي عيش الغراب و كيفية زراعة عيش الغراب و الامور الفنية المتعلقة بهذا.‏