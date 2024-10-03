شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسرني أن أقدم لسيادتكم أسمى التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصار قواتنا المسلحة الباسلة في السادس من أكتوبر، تلك الملحمة الوطنية التي سطرت تاريخًا عظيمًا. نصلي أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا العزيزة وجيشها المجيد بمزيد من التقدم والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير".

وأضاف: "أن ذكرى هذا النصر العظيم تبقى مصدر فخر لا ينضب في حياة المصريين، حيث قدمت مصر نموذجًا رائدًا لشجاعة وتفوق جيشها أمام أنظار العالم بأسره، فبينما يشهد العالم من حولنا اضطرابات وصراعات، تظل مصر مستندة إلى قوة جيشها الباسل الذي يعزز استقرار الوطن وأمانه، محافظًا على وحدته وسلامته في وجه التحديات العديدة. إن القوات المسلحة المصرية تمثل درع الوطن الحامي، ورمزًا للعزة والكرامة".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.