شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة 4 أكتوبر 2024، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.