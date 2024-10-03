مدير الكلية الحربية: الانتقال إلى العاصمة الإدارية يعكس التطور العسكري لمواكبة التحديات الحديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، إن مفهوم الحروب قد شهد تغيرًا جذريًا مقارنة بالماضي، حيث أصبحت الحروب الحديثة تعتمد على أربعة ركائز أساسية هي: "الاعتماد على النوع وليس الكم، واستخدام الأسلحة الذكية، والأنظمة المتطورة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام القوات الجوية والقدرات الصاروخية، وكذلك الأنظمة الإلكترونية وجمع المعلومات".

وأوضح اللواء التركي، في تصريحات له بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية والكليات العسكرية، أن الأكاديمية شهدت تطورًا ملحوظًا وغير مسبوق فيما يتعلق بتطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملي والمحاكاة.

وأشار إلى أن مرحلة الانتقاء والفرز للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية تُعتبر من أهم المراحل لاختيار أفضل العناصر المؤهلة، وذلك وفقًا لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية. كما أكد على ضرورة مراعاة النزاهة والمساواة في عملية اختيار الطلبة الجدد.

وشدد اللواء التركي، على أن الهدف الرئيسي من فترة الإعداد العسكري للطلاب الجدد هو بناء الشخصية العسكرية وتحويل الطالب من مدني إلى عسكري، مما يتطلب دمج الطلبة من مختلف الكليات في إطار واحد لتعزيز العمل بروح الفريق والجماعة، وبالتالي تأهيلهم للعمل الجماعي مع المرؤوسين بعد التخرج.

وأوضح، أن الكلية تعمل على تحويل الطالب المدني إلى فرد مقاتل، مما يتطلب تطوير مهاراته وسماته النفسية والبدنية التي تتناسب مع الحياة العسكرية. وتركز الأكاديمية أيضًا على زيادة روح الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم لقاءات وندوات مع كبار رجال الدولة، مع التركيز على الموضوعات التعليمية والأمنية والإدارية في إطار من الانضباط العسكري.

وأكد اللواء التركي أن سنوات الدراسة في الكلية تمتد لأربع سنوات، حيث يتم تخصيص المواد الدراسية للطلاب منذ السنة الأولى. ومن بين المواد الرئيسية التي يدرسها الطلاب: "العلوم العسكرية الأساسية، العلوم العسكرية العامة، العلوم الإنسانية، والأساسيات العلمية"، بالإضافة إلى المواد الدراسية التخصصية ودراسة بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية. كما يتم تعزيز اللياقة البدنية للطلاب عبر المنشآت الرياضية المتطورة.

كما لفت الانتباه إلى أهمية الأنشطة الترفيهية والثقافية في إعادة بناء شخصية الطالب المقاتل، من أجل إعداده على أعلى درجات الصبر والتحمل، مع تعزيز الوعي الديني والأمني وتنمية روح الولاء والانتماء تجاه الوطن، خصوصًا في ظل التحديات والتهديدات الحالية.

وختامًا، أكد اللواء التركي على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة الأكاديمية العسكرية، التي تُعد المنبع الذي يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودون وحداتهم الفرعية نحو مستقبل مشرق. ووجه التهنئة للطلبة الخريجين وأسرهم على تخرجهم ونيل شرف العمل ضمن صفوف القوات المسلحة.