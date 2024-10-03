أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للأفراد المدنيين حول قواعد "نيلسون مانديلا" لمعاملة السجناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للأفراد المدنيين بوزارة الداخلية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

نظمت أكاديمية الشرطة (كلية الشرطة) فعاليات دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة، وتهدف إلى إعداد وتدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء التي تتماشى مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تضمن برنامج الدورة العديد من المحاور، من بينها: الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية، إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية، دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذلك كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

يعكس تنظيم هذه الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على تطوير القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.

وقد وجه مسئولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، على التعاون الصادق في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.