جريمة المناشي.."أبو سليم" الشهم مات مدافعًا عن بنات ابن عمه ليلة العيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قررت غرفة مشورة بمحكمة شمال الجيزة، إستمرار حبس صاحب محل بقالة و2 آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل "كريم.ر" وطعن عمه حال دفاعه عن نبات عمه إثر اقتحام أحد المتهمين منزلهم للتعدي عليهن بسبب خلاف على علبة عصير مع شقيقهن "محمود" ليلة العيد.

كما استعجل النيابة تقرير الطب الشرعى الموقع على جثمان المجني عليه" كريم رفعت"، لبيان أسباب الوفاة وكشف ملابسات الجريمة وما جري فيها، بينما كفلت رجال مباحث قسم منشاة القناطر بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتهامع المتهمين الثلاثة، تهمة قتل المجني عليه "كريم.ر" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا النية والعزم المبين على قتله، وحيازة أسلحة بيضاء "سنج" للتعدي على المجني عليه وعائلته حال دفاعهم عن بنات عمهم إثر مشاجرة.

والد المجني عليه "رفعت" باستجوابه أمام جهات التحقيق، اتهم "محمد أبوزيد" ـ صاحب محل بقاله ـ وشقيقه وآخرين، بإنهم تعدوا على نجله "كريم" بالأسلحة البيضاء "كزلك" حال دفاعه عن نجله ابن عمه "محمود"، عقب صعود المتهمين المنزل والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء

وأضاف "رفعت" في أقواله، أن نجله "كريم" دلف لمنزل ابن عمه حال سماعه صوت صراخ عال بينما تفاجىء بجارهم "محمد" بتعدي وآخرين على حرمه البيت الأمر الذي دفع "كريم" لمعاتبته إلا أنه كاله بطعنة نافذة في شريان القلب حال تدخله فارق حياته على إثرها بعد 7 ليالٍ في العناية، فيما أصاب عمه وابنيه بطعنات متفرقة في الجسد.

بداية الواقعة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بلاغا من الأهالي مفادها بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمطاوي في قرية المناشي، بين عائلة وصاحب "سوبر ماركت" ووقوع مصابين.

قوة أمنية، ترأسها المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل الجريمة، إذ بالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء طرف أول (كرم محمد ومحمد أبو زيد، و "محمد كرم محمد أبو زيد") من قرية أوسيم بالجيزة وطرف ثاني ("شريف صالحين" و ابنه "محمد شريف صالحين" و "أحمد شريف صالحين" و "كريم رفعت") من قرية المناشي.

تحريات المباحث توصلت إلى أن نشوب مشادة كلامية بين شاب من عائلة "صالحين" وصاحب السوبر ماركت "عائلة أبوزيد" تحولت إلى مشاجرة استعان فيها الطرف الأول بأشقائه وآخرين وتعدوا على الطرف الثاني في الشارع مما أحدثوا لهم إصابات طعنية إذ تبين إصابة "شريف "بطعنة نافذة في القلب" ونجله "محمد" بجرح قطعي في البطن والرأس ونجله الآخر "أحمد" بجرح نافذ بطول الظهر، و"كريم رفعت صالحين" قطع في أوتار القدم والأوردة.

بدورها فرغت أجهزة الأمن فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الجريمة، فيما أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبعرضهم على اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، أحالهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.