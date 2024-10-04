هل أثرت الزلزال الأخيرة في إثيوبيا على سد النهضة؟.. عباس شراقي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير الزلازل التي شهدتها الأراضي الإثيوبية على سد النهضة.

وأوضح "شراقي" لمصراوي، إن الزلازل التي شهدتها الأراضي الإثيوبية خلال الأيام الماضية والتي وقعت بالقرب من منطقة سد النهضة لم تؤثر بشكل كبير على بنية السد، مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في كمية المياه المخزنة من خلف السد والتي وصلت إلى 60 مليار متر مكعب بعد انتهاء الملء الخامس.

وأشار إلى أن المياه المخزنة خلف سد النهضة قد تتسبب في حدوث زلازل شديدة، موضحا أنها تتدفق بين الفوالق الأرضية بمنطقة القاع مما يعمل على تحرك الصخور الأرضية بشكل سريع وتتسبب في حدوث زلازل شديدة الخطورة.

وأردف شراقي إلى أنه حال إنهيار سد النهضة ستقع كارثة بشرية غير مسبوقة على دولة السودان الشقيقة حيث تتدفق كميات مياه يستحيل إيقافها أو التصدي لقوة دفعها.

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