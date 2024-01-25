وزير لبناني لـ"الخليج 365": لا مؤشرات إيجابية حول ملف رئاسة الجمهورية

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديثه مع إذاعة "الخليج 365"، قال بوشيكيان: "لا مؤشرات إيجابية حول ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية"، متوقعا أن "يعود البت بهذا الملف مع بداية فصل الربيع - في آذار المقبل".

وشدد على ضرورة "التوافق الداخلي لدخول البلاد مرحلة جديدة، يكون فيها رئيس يحظى بالدعم الوطني وينفذ كل المشاريع الإصلاحية التي يحتاجها لبنان"، محذرا من "العودة إلى المناكفات السياسية وتعطيل العمل في ذلك الملف".

وجدد تأكيده أن "لبنان بحاجة إلى توحيد وجهات النظر والرؤى والتضامن لمعالجته من تداعيات الأزمات المتكررة التي نهشت بمؤسساته (الأزمة المصرفية، جائحة كورونا، التدهور المالي، تحلل المؤسسات)".

19 يناير, 10:03 GMT

ودعا إلى "فصل النقد السياسي عن الضرورات الوطنية، إذ تأتي تلك الضرورات في الأولوية، ويجب التفاف الداخل اللبناني للوصول إلى الحل السليم للبلد".

ودخل الفراغ الرئاسي في لبنان عامه الثاني، وسط غموض المشهد السياسي حيث ربطه كثيرون بتطورات الوضع في قطاع غزة كما في المنطقة.