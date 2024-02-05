رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بحسن الجوار لكننا لا نجامل على حساب سيادة العراق وأمنه

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد السوداني، خلال استقباله، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، على أن "الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وأشار إلى أن "العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة".

أمس, 21:36 GMT

من جهته، أكد أحمديان "التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأمن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين".

وكان في استقبال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كل من عصام السعدي، معاون قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، ومحمد رضا الحسيني، رئيس دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية العراقية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على خلفية الضربات، التي تشنها واشنطن على أهداف تزعم أنها إيرانية في كل من العراق وسوريا، الأمر الذي أدانته دمشق وبغداد.