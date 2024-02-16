شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أوروبية من عواقب أي عملية برية للاحتلال في رفح والان نبدء بالتفاصيل

لجوء أكثر من مليون فلسطيني في رفح

أدان مجلس#جامعة_الدول_العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع #غزة#اليوم

للمزيد: https://t.co/eNvRCleMh3 pic.twitter.com/VofbLtAKzy— صحيفة اليوم (@alyaum) أدان مجلس #جامعة_الدول_العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع #غزة#اليوم

للمزيد: https://t.co/eNvRCleMh3 pic.twitter.com/VofbLtAKzy — صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024

الدمام - شريف احمد - حذّر الاتحاد الأوروبي، المحتل الإسرائيلي من القيام بأي عمل عسكري في رفح.وأوضحت أن هذا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، ويمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.ولفت إلى لجوء أكثر من مليون فلسطيني في رفح هرباً من العدوان الإسرائيلي.جاء ذلك وفق ما أكده الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان اليوم، بأهمية ضمان حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات.وذلك بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي واحترام الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي.وذكر أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيقوم بمراجعة الوضع الاثنين المقبل، إضافةً إلى بحث تداعيات عزم المحتل الإسرائيلي شن هجوم برّيٍ على رفح.