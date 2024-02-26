شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء في قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بمدينة رفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا برفح، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا شمال رفح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة وطفل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29,692 مواطنا، وإصابة 69,879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.