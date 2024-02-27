شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسف": الوضع فى رفح كارثى ولا بد من وقف إطلاق نار إنسانى وفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، سليم عويس، أن الوضع في رفح كارثي، حيث يوجد عدد هائل من الفلسطينيين في تلك المنطقة، مشدداً على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت "يونيسف"، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال، وأنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل.



كما أكدت "يونيسف" أن أية عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة كبيرة على حياة الأطفال والمدنيين، مشيرا إلى العمل على تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.