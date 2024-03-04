الخليج اليوم .. "مسام" ينزع نحو 3000 مادة متفجرة في اليمن خلال فبراير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" بأن فرقه الفنية تمكنت من نزع قرابة 3000 مادة متفجرة من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت غرفة عمليات المشروع، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن الفرق الميدانية نفذت عمليات نزع وإزالة لما مجموعه 2948 مادة متفجرة من مخلفات الحرب خلال الفترة بين 1 و29 فبراير 2024.

وأوضح مدير المشروع أسامة القصيبي أن خبراء الألغام تمكنوا الأسبوع الماضي (24 فبراير - 1 مارس 2024) وحده، من إزالة 669 مادة متفجرة، تنوعت بين 537 ذخيرة غير منفجرة و109 ألغام مضادة للدبابات و23 آخر مضادا للأفراد، وتطهير مساحة تبلغ 250600 متر مربع خلال هذه الفترة.

وأشار البيان إلى أن "مسام"، ومنذ بدء عمله في نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية فبراير 2024، نجح في نزع وتدمير ما مجموعه 434002 مادة متفجرة، منها 6489 لغماً مضاداً للأفراد، و143621 لغماً مضاداً للدبابات، و275891 ذخيرة غير منفجرة، و8001 عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأضاف أن عمليات التطهير غطت حتى الآن مساحة تصل إلى 55175814 متراً مربعاً من الأراضي الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، والتي كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.