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الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى خطير فى مدينة "بنقردان"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الأربعاء/ إلقاء القبض على عنصر تفكيرى خطير فى مدينة بنقردان فى ولاية مدنين.

وذكر الحرس الوطنى ـ فى بيان اليوم ـ أنه فى إطار تعقب العناصر التفكيرية تمكنت وحدات الحرس الوطنى من القبض على العنصر التكفيرى بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى ، موضحا أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 42 عاما.

وأشار الحرس الوطنى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأن المتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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