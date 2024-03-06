الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى خطير فى مدينة "بنقردان"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الأربعاء/ إلقاء القبض على عنصر تفكيرى خطير فى مدينة بنقردان فى ولاية مدنين.

وذكر الحرس الوطنى ـ فى بيان اليوم ـ أنه فى إطار تعقب العناصر التفكيرية تمكنت وحدات الحرس الوطنى من القبض على العنصر التكفيرى بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى ، موضحا أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 42 عاما.

وأشار الحرس الوطنى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأن المتهم.