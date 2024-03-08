الخليج اليوم .. السعودية وكازاخستان توقعان برنامجاً تنفيذيا للتعاون بمجالات الطاقة المتجددة والابتكار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ووزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف؛ في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم الخميس، بحضور الرئيس قاسم جومارت توقاييف رئيس جمهورية كازاخستان، برنامجا تنفيذيا للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان، تحت مظلة مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في 12 يونيو 2023م، التي تشمل التعاون بينهما في عدد من قطاعات الطاقة كالبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة.

ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعاتٍ، في كازاخستان، في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكارات، ومكافحة الاحتباس الحراري، وتعزيز المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف وأولويات والتزامات كلّ من البلدين في مجالات أمن وتحولات الطاقة وينطبق هذا البرنامج على المشروعات الكبرى الهادفة إلى إنتاج الطاقة وتخزينها، بما في ذلك مشروعات الكهرباء، التي يمكنها الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف البلدين.

كما يُسهم البرنامج في دعم مساعي كازاخستان لتحقيق أهدافها وسياساتها في مجال الحد من الانبعاثات، بما في ذلك تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م، ويدعم البرنامج، كذلك، التعاون الوثيق بين شركات المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات ذات العلاقة.