الخليج اليوم .. أميركا تنفذ 4 ضربات.. وتسقط 3 مسيرات حوثية انطلقت باتجاه خليج عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات ضد 4 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة أمس الخميس في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس": "أسقطنا ثلاث مسيرات انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن".

وكانت وسائل إعلام حوثية، أفادت الخميس بقصف الولايات المتحدة وبريطانيا بعض الأهداف الحوثية بمنطقة رأس عيسى في الحديدة اليمنية.

وقالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في غرب اليمن.

ولم تذكر القناة على الفور أي تفاصيل أخرى.

وفي ساعة مبكرة، الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها قصفت مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقالت إنهما "شكلتا تهديدا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، بزعم تضامنهم مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين باليمن، الخميس، إن الجماعة نفذت 96 عملية استهدفت فيها 61 سفينة دعما للفلسطينيين منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الحوثي في كلمة تلفزيونية، إنه تم إطلاق 403 صواريخ وطائرات مسيرة في تلك العمليات، مضيفا أن الأسبوع الحالي وحده شهد ثماني هجمات استهدفت فيها سبع سفن واستخدم فيها 19 صاروخا وطائرة مسيرة.