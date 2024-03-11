شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة مع بدء شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وإطلاق سراح جميع الرهائن.



وأوضح جوتيريش، في تصريحات له أوردها موقع الأمم المتحدة اليوم، أنه "على الرغم من أن شهر رمضان قد بدأ، فإن القتل والقصف وسفك الدماء مستمر في غزة، وإن أقوى نداء لي اليوم هو تكريم روح رمضان من خلال إسكات البنادق وإزالة جميع العقبات لضمان إيصال المساعدات المنقذة للأرواح بسرعة وعلى نطاق واسع".



وأضاف الأمين العام أنه "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة على الفور أيضاً"، مشيراً إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الكارثي على غزة" دخل الآن شهره السادس، وكرر جوتيريش دعوته للأطراف المتحاربة لوقف الحرب.



وشدد الأمين العام أيضاً: "يجب أن يكون هناك المزيد من المساعدات الإنسانية القادمة عبر الطرق بما في ذلك عبر الأونروا لأننا نملك أكبر بصمة على الأرض ونعرف كيفية القيام بذلك".