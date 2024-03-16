شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من أن 5 ملايين سودانى مهددون بـ"انعدام أمن غذائى كارثى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأمم المتحدة في وثيقة، من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر "انعدام أمن غذائي كارثيا" بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم منذ قرابة عام.

وكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولى أنه "من دون مساعدات إنسانية عاجلة ووصول للمنتجات الأساسية فإن "ما يقرب من 5 ملايين سوداني، يعانون بالفعل من حالة طوارئ غذائية، و"يمكن أن ينزلقوا إلى انعدام أمن غذائي كارثي في بعض أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة".