شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى سوريا: السبيل الوحيد للأزمة السورية هو حل سياسي شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأممى إلى سوريا، جير بيدرسون، إن السبيل الوحيد للأزمة السورية، هو حل سياسي شامل، مشددا على أن المسار السياسي لأزمة سوريا يجب أن يتحرك.

وأوضح بيدرسون - خلال جلسة مجلس الأمن، أوردتها قناة "العربية الحدث"، أنه حث الحكومة السورية على التفاعل بخطوات ملموسة، مشيرا إلى أن السبيل إلى نهاية الأزمة السورية لن يأتي إلا بمشاركة الأطراف الدولية المعنية، داعيا في الوقت ذاته إلى تنفيذ القرار 2024 خدمة للسوريين وتخفيفا لمعاناتهم.