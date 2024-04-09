شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وسلطان عمان يبحثان هاتفيا الأوضاع الخطيرة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، الإثنين، الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من السلطان هيثم بن طارق، الذي بحثا خلاله أيضا العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل العاهل الأردني وسلطان عمان، طبقا لبيان الديوان الملكي، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.