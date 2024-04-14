شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض المطير.. 12 وفاة جراء الحالة الجوية في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بسلطنة عمان، اليوم تسجيل، 12 وفاة بسبب انجرافهم داخل مركباتهم جراء السيول.

وأكد أن الضحايا منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، ولا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشبيبة".



سيول عمان

وشهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وتشير التوقعات إلى غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد خلال من صباح الغد الإثنين وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية لعمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.