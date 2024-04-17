الخليج اليوم .. الأمطار تحول مدرج مطار دبي إلى "بحر".. ونهار المدينة ينقلب ليلاً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وثقت مشاهد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، أمطارا غزيرة ورياحا قوية، وصلت إلى دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، فقد أغلقت المياه العديد من الشوارع، فيما حولت مدرج مطار دبي إلى "بحر".

وبحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دبي، تحول نهار المدينة إلى ليل، حيث حل الظلام وتساقطت الأمطار بشدة.

وأظهرت صور ارتفاع منسوب المياه بمطار دبي، فيما كانت الطائرات تقف على أرض تحولت إلى "بحر".

كما أعلنت مطارات دبي وقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

;`g;K أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها البلاد، الثلاثاء، أثرت على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، وأنها ألغت بعض الرحلات نتيجة لذلك، في حين تم تأخير عدد من الرحلات الأخرى.

ظهر الأربعاء

من جانبه، قال المركز الوطني للأرصاد، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر الثلاثاء، سحبا ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، حسب وكالة "وام" الرسمية.

وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد.

وأوضح المركز أنه "اعتبارا من صباح الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت شركات القطاع الخاص إلى تطبيق كافة إجراءات السلامة المهنية خلال فترة الأحوال الجوية الاستثنائية.