شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعقد بجامعة الدول العربية، غدًا الثلاثاء، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية".

وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت في بيان لها اليوم بأن الاجتماع سيناقش على مدى يومين مواد مشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت، في ضوء ملاحظات وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك لوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون.

