شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يستعرض سبل تنمية العلاقات مع سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين مجلس التعاون وسلوفينيا

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، سبل توطيد العلاقات الخليجية - السلوفينية، والخليجية - الأوروبية بما يحقق الأهداف المشتركة.جاء ذلك خلال على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، في دوقية لوكسمبورغ.وناقش الجانبان عدة موضوعات، أبرزها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية سلوفينيا، وسبل تنميتها تعزيزها بما يخدم الأهداف المشتركة.هذا بالإضافة متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.