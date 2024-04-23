الإمارات تستقبل سلطان عمان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسلطنة عمان حوالي 15 مليار دولار بنهاية عام 2023، مما يؤكد أن العلاقات بين البلدين قوية بالنظر إلى المصالح المشتركة، وليس فقط علاقة جوار وهوية خليجية واحدة.

وقد استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، سلطان عمان هيثم بن طارق في العاصمة أبوظبي، وهي زيارة تحظى بأهمية كبيرة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية في ظل التنسيق المشترك بين البلدين.

وفي مطار الرئاسة بالعاصمة أبوظبي، تبادل الجانبان خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، الأحاديث الودية التي تعبر عن قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وقد رافق الطائرة، التي تقل سلطان عمان لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحية وترحيباً.

زيارة سلطان عمان تستغرق 24 ساعة، يبحث الجانبان خلالها تعميق العلاقات الثنائية، ويرافق سلطان عمان في هذه الزيارة عدد من الوزراء وهذا يعكس طبيعة الملفات التي سيتم التطرق لها، ومنها الملفات الاستراتيجية، والأمن والاستقرار في ظل المتغيرات الاقليمية والعالمية.

بالإضافة لملف الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تتميز بالقوة، ووفقاً للاحصاء الأخير، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 15 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لما نشره موقع الخارجية العمانية الأحد.