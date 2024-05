شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف على مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية، في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي التي استهدفت منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الكويتي بمدينة رفح بوصول 20 شهيدًا إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مدينة رفح. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتتعرض رفح لقصف متواصل من الطائرات الحربية الإسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي على البلدات الشرقية من المدينة.في سياق متصل، واصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لشمال قطاع غزة، وقد استهدف القصف الإسرائيلي مدن بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع.