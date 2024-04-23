شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. هطول أمطار رعدية وتحذيرات من توسعها والان نبدء بالتفاصيل

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طقس عمان

الدمام - شريف احمد - قالت الأرصاد العمانية، إن آخر صور الرادار توضح هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية.وأوضحت عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع توسع هطول الأمطار على جبال الحجر وأن تستمر خلال الساعات القادمة والمساء.وفي نفس السياق، أكدت الأرصاد أن الصور الجوية تظهر نشاط السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر الأوسط، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا.وشهدت سلطنة عمان يومًا عاصفًا الأسبوع الماضي، وتسبب سوء الأحوال الجوية في حالات وفاة.وأوضحت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة أن من بين الضحايا نحو 10 تلاميذ جرفتهم سيارة.