الخليج اليوم .. أولى من نوعها.. مدمن يشكو تاجر مخدرات أمام الشرطة الكويتية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن محكمة الجنايات حددت جلسة 26 مايو لنظر شكوى مقدمة من مدمن ضد تاجر مخدرات.

وذكرت الصحيفة أن المدمن اشتكى التاجر بعد أن قام بشراء كمية مخدرات "كيميكال" بقيمة 300 دينار كويتي ثبت أنها مغشوشة بورق الأشجار وأن التاجر نصب عليه.

كما ذكر المدمن أنه عندما قام بتعاطي المادة المخدرة لم يحدث له شيء.

وأفادت بأن رجال المباحث في إدارة المكافحة الذين تلقوا البلاغ من مخفر النعيم قاموا باستصدار إذن من النيابة العامة وعلى الفور تم نصب كمين لتاجر المخدرات وجرى ضبطه وتفتيش منزله حيث عثر لديه على كمية مواد مخدرة مجهزة للبيع.

وأكدت أنه تم ضبط المواد والتحقيق معه حيث اعترف أنه قام بخلط المواد المباعة للشاكي بورق الشجر لزيادة الكمية له وتوفيرها لبيع أكبر كمية.

وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهم الشاكي تهمة التعاطي وللثاني تهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية