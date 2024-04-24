الخليج اليوم .. قرار جديد من القضاء بشأن بيكيه حول صفقة سعودية لاستضافة السوبر الإسباني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أمرت قاضية إسبانية بتجميد حساب مصرفي لشركة يديرها لاعب برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، أثناء تحقيقها في شبهات فساد تتعلق باستضافة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وأكدت محكمة إسبانية تقارير إخبارية محلية تفيد بأن قاضية التحقيق، ديليا رودريغو، تصرفت، الثلاثاء، بناء على طلب من الادعاء العام بتجميد حساب مصرفي تابع لشركة كوزموس للترفيه الرياضي، التي أسسها ويديرها بيكيه.

يشار إلى أن عقد كأس السوبر أحد العقود التي تحقق فيها القاضية، التي طلبت في أكتوبر 2022 مساعدة قضائية من الإمارة الأوروبية بحثا عن بيانات حساب بنكي لنادي أندورا - الذي يمتلك بيكيه أغلبية أسهمه - في كيان مورا بانك.





ويأتي هذا القرار قبل أيام قليلة فقط من مثول الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لويس روبياليس، أمام المحكمة في 29 أبريل الجاري في إطار هذه القضية، التي تشمل أيضا التحقيق في سلسلة من المخالفات المحتملة في العقود المرتبطة بالكيان الرياضي.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على روبياليس، في وقت سابق من الشهر الحالي، في إطار تحقيق في فساد وغسيل أموال في الأنشطة الخاضعة لولايته.

وكان سبعة أشخاص آخرين اعتقلوا في مارس الماضي، عندما داهمت الشرطة مكاتب الاتحاد في مدريد ومقر إقامة روبياليس في غرناطة.

ونقل روبياليس كأس السوبر الإسباني إلى السعودية، عام 2020، مقابل صفقة قيل إنها بلغت قيمتها 40 مليون يورو للبطولة.

وساعد بيكيه، الذي كان يلعب لبرشلونة في ذلك الوقت ولعب في كأس السوبر الإسباني، في إنجاز هذه الصفقة عبر شركته "كوزموس".

وفتح الادعاء العام تحقيقا في هذه الصفقة، عام 2022، بعد تسريب ملفات صوتية لمحادثات بين روبياليس وبيكيه بخصوص عمولات بملايين الدولارات.

المصدر: "وكالات"