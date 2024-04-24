الخليج اليوم .. أكثر من 100 جناح لخدمات المعتمرين والزوار بمنتدى العمرة والزيارة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يشارك في منتدى "العمرة والزيارة" المُقام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، أكثر من 100 جناح، لاستعراض خدمات شركات السياحة والسفر ووكالات العمرة، إضافةً إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومطوري الخدمات.

إلى جانب قطاعات الضيافة والتموين والإعاشة والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتقنية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات البنكية وشركات التأمين وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعمرة والزيارة.

ويُعد المنتدى منصة أعمال شاملة تجمع المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة المحلية والدولية، ويعزز الحوار والإبداع لإثراء التجربة والارتقاء برحلة العمرة والزيارة، إضافةً إلى تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للمعتمر والزائر، وتحفيز الشراكات وبناء علاقات مستدامة بين المنشآت العاملة في قطاع العمرة والزيارة، فضلًا عن توسيع الشبكات المحلية والدولية للعمل في تقديم حلول متكاملة للمعتمر والزائر.

ويُعنى منتدى العمرة والزيارة بإبراز الجهود والمشاريع الاستثنائية التي تبذلها المملكة في راحة المعتمرين والزوار، وإثراء وتحسين تجربتهم في زيارة المملكة من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، وتبنّي الحلول التطويرية التي تُسهم في استدامة رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة في ظلّ تنامي أعداد المعتمرين والزوار؛ من خلال تقديم منتجات مبتكرة واستكشاف الفرص الواعدة في هذا القطاع. فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات الجديدة، التي تأتي بتمكين من رؤية السعودية 2030.

ويختتم المنتدى أعماله وفعالياته مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تضمن 6 جلسات حوارية و24 ورشة عمل تُغطي 6 محاور رئيسية، بالإضافة إلى 18 محتوى فرعياً بمشاركة 29 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، وعدد من الفعاليات والمسابقات التنافسية تشمل مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة، وجائزة "لبيّتم"، وفعالية تطوير الحلول الرقمية وهاكثون المواقع التاريخية والإثرائية المرتبطة بالسيرة النبوية.