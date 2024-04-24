شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" ترحب باعتراف جامايكا بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. حل الدولتين وجددت المنظمة دعوتها جميع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بإعلان اعترافها بدولة فلسطين.

وبينت أن ذلك يدعم للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

