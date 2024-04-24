شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب باعتراف جامايكا بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بقرار حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمرحلة خطيرة، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

بالإضافة إلي التطهير العرقى والتهجير القسري بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وتمارس ضده جرائم ضد الإنسانية.

خطوة أولى

وأكد البرلمان العربى أن هذا القرار يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين؛ دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وجدد البرلمان العربى دعوته ومطالبته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

وطالب المجتمع الدولي وجميع الدول بتصحيح أخطاء الماضي، والوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.