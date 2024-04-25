شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بدعوة المقررة الأممية لاتخاذ تدابير بحق إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب مجلس جامعة الدول العربية بالتوصيات التي قدمتها المُقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى الدول الأعضاء، ودعوتها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية بحق إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية أمس الأربعاء، برئاسة موريتانيا، بشأن أعمال وتقارير المُقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعمه ولاية المُقررة الأممية

وأكد المجلس دعمه لولاية المُقررة الأممية وتقديره وتأييده للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكد التضامن مع المُقررة الأممية إزاء حملات التشويه والتحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقاريرها حولها.



توثيق العنصرية الإسرائيلية

يُشار إلى أن المقررة الأممية، أطلعت مجلس الجامعة العربية خلال اجتماعه اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، على رصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني.

وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 مارس الماضي، المعنون "تشريح إبادة جماعية" الذي قدم تحليلًا قانونيًا محكمًا عن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكري.