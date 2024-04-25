شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل فعاليات حملة "رسائل الأمل" للأشقاء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ فعاليات حملة "رسائل الأمل"؛ التي تهدف إلى بث روح الأمل للأشقاء في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية التي تواجههم، وذلك من خلال التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة أفراد المجتمع.

وضمن فعاليات تلك الحملة، نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم في مستودعاته بمدينة الرياض، فعالية تجهيز السلال الغذائية التي شارك فيها عدد من منسوبي المركز والمتطوعين من أفراد المجتمع ورجال الإعلام والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإعداد وتجهيز السلال الغذائية التي تشتمل على المكونات الغذائية الرئيسية التي تلبي احتياجات الأسر الفلسطينية، وتم تضمينها "رسائل الأمل" التي خطّتها أنامل أطفال المملكة يعبرون فيها عن تضامنهم مع أطفال غزة؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

يذكر أن الحملة ترتكز على مشاركة الأطفال في كتابة رسائل مليئة بالأمل لأهل قطاع غزة، التي يتم إيصالها مباشرة إلى القطاع عن طريق السلال الغذائية؛ بهدف إشاعة أجواء التفاؤل ورفع معنويات المتأثرين بالأزمة في غزة وتذكيرهم بأنهم ليسوا وحدهم في معاناتهم، بل الجميع معهم.