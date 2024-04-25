الخليج اليوم .. شرطة الكويت تضبط امرأة هندية بعد سنوات من التخفي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت قوات الأمن في الكويت امرأة هندية تقيم بشكل مخالف في البلاد، بعدما نجحت في التخفي لمدة 31 عاما.

وتمكنت السلطات الأمنية في الكويت من ضبط المرأة، التي تحمل الجنسية الهندية، بعد تسجيلها بعد أطول تغيب معروف لمخالفي نظام الإقامة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن شرطة مخفر السالمية في محافظة حولي، نجحوا في ضبط المرأة الهندية بعد كل تلك السنوات من البحث، ويجري الاستعداد لترحيلها إلى بلادها.

وتغيبت الوافدة عن كفيلها الكويتي المسجلة على اسمه، منذ العام 1993، وظلت محاولات العثور عليها تنتهي بالفشل.

ولم يتضح بعد كيف سقطت المرأة في يد الشرطة بعد كل تلك السنوات.

وتستضيف الكويت نحو 3.3 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يتصدرهم الهنود، فيما يعد التغيب من أشهر مخالفات العاملات في المنازل، حيث يدخلن البلاد على اسم كفيل كويتي، قبل أن يهربن للعمل في منازل أو مهن أخرى بشكل مخالف.

المصدر: "الوطن"