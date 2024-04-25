شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب الأحوال الجومائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر المصرية إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء المصرية بسبب الأحوال الجومائية.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الخميس، بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، مشيرة إلى إيقاف حركة الملاحة الأنشطة الأخرى كافة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

