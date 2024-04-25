شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للسياحة تقدم خططها للجنة التنسيق العليا للعمل العربي والان نبدء بالتفاصيل

برامج سياحية

الدمام - شريف احمد - شاركت المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.وأوضح رئيس وفد المنظمة المشارك في الدورة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن المنظمة العربية للسياحة قدمت خلال أعمال الاجتماع خطتها للعام 2024.وتلخصت بتقديم تقرير يشمل أهم البرامج التي تنفذها المنظمة على امتداد الوطن العربي، خاصة مبادرتها التي أطلقتها بعنوان "شمولية المقاصد السياحية المعاصرة"، والمرفوعة لأعمال القمة العربية القادمة.وأفاد بعرض عدة مشروعات تسعى المنظمة لتنفيذها في المرحلة القادمة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين والمتضمنة مشروعات القرية العربية، ومشروع صندوق التنمية السياحية.