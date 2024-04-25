شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

شهداء المقبرة الجماعية

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين مساء الخميس، وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف قافلة مساعدات بمدينة غزة.وأفادت الصحة الفلسطينية بأن 8 فلسطينيين استشهدوا جراء استهدافهم في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من قوافل المساعدات في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لجنوب قطاع غزة، واستهدف القصف بلدات الشوكة والنصر والفخاري شرق مدينة رفح.

تواصل الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني عمليات انتشال عشرات الشهداء الذين جرى دفنهم في المقبرة الجماعية في باحات مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، ومحاصرتها للمستشفى، وانتشلت 392 شهيدًا من المقبرة الجماعية.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، العثور من بين الشهداء على جثامين 20 طفلًا، بالإضافة إلى وجود شهداء مكبلين.