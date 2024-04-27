الخليج اليوم .. مسؤول: الولايات المتحدة خسرت 3 طائرات مسيرة بالقرب من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكر مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة خسرت 3 طائرات مسيرة من نوع MQ-9 Reaper بالقرب من اليمن منذ نوفمبر الماضي.

وأكد المسؤول لقناة CBS الأمريكية أن آخر طائرة تحطمت بالقرب من السواحل اليمنية يوم الجمعة، مضيفا أن التحقيق في أسباب تحطمها مستمر.

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وإسقاط مسيرة أمريكية متطورة في محافظة صعدة

وقد أعلن الحوثيون في اليمن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية.

وفي وقت سابق أسقط الحوثيون طائرتين مسيرتين أخريين، أولاهما في نوفمبر الماضي والثانية في فبراير.

وتبلغ قيمة كل طائرة من هذا النوع نحو 30 مليون دولار.

وكانت تلك الطائرات المسيرة تشارك في عملية "حارس الازدهار" التي أطلقتها القوات المسلحة الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب في أعقاب شن الحوثيين للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر "تضامنا مع الفلسطينيين" في قطاع غزة منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: قناة CBS