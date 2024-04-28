الخليج اليوم .. رحيل رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الأسبق عبد الرحمن بن معمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تُوفي "عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالرحمن بن معمر" عضو مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة سابقاً والكاتب المعروف، وسيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الأحد، في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض وسيوارى جثمانه الثرى بمقبرة سدوس.

حيث فقدت الساحة الأدبية والإعلامية السعودية الأديب عبد الرحمن بن فيصل بن معمر، الذي كان رائداً من رواد الصحافة ومثقفا رفيعا من حملة الوعي والتنوير، ومدافعا صلبا عن ثقافة التسامح والانفتاح في وجه التعصب والانغلاق.

وعلى الصعيد نفسه، نعى وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الأسبق عبدالرحمن بن معمر.

وقال وزير الإعلام، في حسابه على منصة إكس: أنعي ببالغ الحزن والأسى الأستاذ عبدالرحمن بن معمر؛ رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة" الأسبق -رحمه الله- الذي توفاه الله يوم السبت، تاركاً سيرة عطرة في مسيرته الإعلامية. .أسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

مولده وحياته

ولد عبد الرحمن المعمر في عام 1940 بقرية صغيرة تسمى «سدوس» (70 كيلو شمال غربي الرياض)، إحدى قرى إقليم العارض في نجد، وفي سن السادسة من عمره انتقل إلى الطائف، حيث نشأ في بيت ابن عمه ووالد زوجته الأمير الشَّيخ عبد العزيز بن فهد المعمَّر، وطالما كان الراحل عبد الرحمن بن معمَّر يستذكر أثر السنوات التي قضاها في الحجاز على نشأته الأدبية، وكان يقول إن حياته المبكرة في الطائف أتاحت له اللقاء بأعلام وأدباء كبار كانوا يتوافدون على الطَّائف في الصَّيف، وكانت الطَّائف ملتقى لرجالات الدَّولة وزوَّارها وعدد من المثقَّفين والأدباء.

حياته العملية

يُذكر أن الفقيد شغل مناصب عدة، حيث كان عضواً بمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، ومستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومستشاراً في الديوان الملكي، ويعمل مشرفاً عاماً على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وكانت بدايات الأديب الراحل في صحيفة "الجزيرة" عندما كانت صحيفة أسبوعية، وتبنى قلمه عبدالله بن محمد بن خميس؛ مؤسس صحيفة "الجزيرة"، حيث تولى رئاسة تحريرها بعد تحويلها من مجلة شهرية إلى أسبوعية.