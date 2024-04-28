شكرا لقرائتكم خبر عن من الرياض.. الرئيس الفلسطيني ينادي بوقف القتال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الرئيس الفلسطيني في الرياض

الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف القتال وتزويد غزة بالمساعدات، مناديًا بالوقف العاجل لتهجير الفلسطينين من غزة.وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، تجاوز 34 ألفا خلال 200 يوم منذ الـ 7 من اكتوبر معظمهم من النساء والأطفال.كان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له، وصل إلى العاصمة الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري