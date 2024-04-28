الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. زواج شاب سعودي من  فتاة يابانية يثير تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق زواج شاب سعودي من آل الغانمي من فتاة يابانية من آل ساتشيسوكا، ما أثار تفاعلا كبيرا.
وأبان الفيديو المتداول لقطات من حفل زفاف العروسين بحضور أقاربهما وعدد من المعازيم.

كما ظهر في المقطع مشاهد للعريس ووالد العروس وعدد من المعازيم وهم يؤدون "العرضة".

 


برعاية الرئاسة الإماراتية.. محمد بن زايد ومحمد بن راشد آل مكتوم يحضران "أفراح آل نهيان"
وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو حيث تمنى الكثيرون لهما السعادة في زواجهما، فيما علق البعض ببعض العبارات الطريفة.

وقال أحدهم معلقا: "اختلاف لغة..اختلاف عادات..ربي يوفقهم"، وعلق أحدهم: "الله يسعدهم ووفقهم الزواج قسمه ونصيب"، في حين كتب آخر: "الله يوفقهم يا رب.. إذا راح يتغدى عند أهل زوجته العزيمه سوشي".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا