شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 23 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 23 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين في مدينة رفح، إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في المدينة.

كما انتشلت الطواقم الطبية 13 شهيدًا من حي الأمل بخان يونس، بعد عمليات بحث عنهم تحت أنقاض المنازل استمرت عدة أيام.

وفي وسط قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسة غارات استهدفت منازل شمال مخيم النصيرات، كما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية شواطىء مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المقابر الجماعية

دعا البرلمان العربي إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي.



جاء هذا عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة.

جرائم الاحتلال في غزة

وبين أن حجم المجازر والجرائم البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع يثير شكوكاً وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين.

وأكد أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وانتهاكًا لجميع القرارات التي تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب.