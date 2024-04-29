شكرا لقرائتكم خبر عن سفير هولندا فى بغداد يعلن تسلم بلاده قيادة بعثة الناتو بالعراق منتصف مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير هولندا فى بغداد هانس ساندى، أن بلاده ستتسلم قيادة بعثة الناتو فى العراق، منتصف شهر مايو المقبل.

وقال سفير هولندا فى تصريح أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الاثنين، إن بلاده جزء مهم في التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش، حيث تعمل بعثتها على تقديم الاستشارة الاستراتيجية لوزارة الداخلية العراقية وتحديدا الشرطة الاتحادية.

وأضاف أن هولندا جزء من الناتو ووجودها يقتصر على إنها قوة استشارية بدعوة الحكومة العراقية، والتي ستعد الأكبر لها في العالم خارج حدود هولندا، مشيرا إلى أن أمستردام تدعم الكثير من المنظمات المعنية بالنازحين في إطار ما يسمى بـ الأمن الناعم مع دعم العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم.

من جهة أخرى، وصف سفير هولندا زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى بلاده في فبراير الماضي بـالتاريخية باعتبارها الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى هولندا، مشيرا إلى أن الزيارة تضمنت مناقشة التطورات السياسية والإقليمية والأمنية وملف الهجرة.