شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف استهدف منزلا فى منطقة الجوازات برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية سقوط شهداء وجرحى فى قصف استهدف منزلا فى منطقة الجوازات برفح الفلسطينية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح لنتنياهو الموقف الأمريكي من العملية العسكرية المزمعة في رفح الفلسطينية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن أكد مجددا في اتصال مع نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل، كما أن بايدن شدد على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى غزة وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية.

ولفت البيت الأبيض، إلى أن بايدن أكد لنتنياهو مطالبته مع 17 دولة أخرى لحركة حماس بالإفراج الفوري عن المحتجزين لتأمين هدنة إنسانية تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أن بايدن ناقش مع نتنياهو المحادثات الجارية حول الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن ناقش مع نتنياهو جهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة على ضوء العزم على فتح المعبر البري الشمالي في القطاع.