شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل ولى العهد الأردنى بعيد ميلاد زوجته الأميرة رجوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت مواقع التواصل فى الأردن، بالتهانى للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الأمير الحسين صورة للأميرة رجوة على صفحته بمنصة "انستجرام" قائلا بتعليق: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".



ولى العهد الأردنى يهنئ الأميرة رجوة

هذا وأعادت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، نشر التدوينة عبر خاصية "الستورى" على صفحتها بإنستجرام قائلة "كل عام وأغلى رجوة بخير".



الملكة رانيا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع عيد ميلاد الأميرة رجوة، حيث تمنوا لها الصحة والعافية، متداولين صورا حديثة للأميرة التى أعلن مؤخرا أنها حامل بعد نحو 10 أشهر على زواجها الملكى.