شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الحكم بالمؤبد على إرهابي لانتمائه لتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بالعراق حكما بالسجن المؤبد بحق إرهابي لجريمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن الإرهابي انتمى إلى عصابات تنظيم داعش الإرهابية واشترك معهم في مقاتلة القوات الأمنية وتمويلهم بالمواد الغذائية في منطقة "الدور" بعد أحداث يونيو 2014.



وأشار إلى أن الحكم صدر وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب واستدلالا بأحكام قانون العقوبات.